Депутаты британского парламента предсказывают конец монархии после смерти Елизаветы II

Парламент Великобритании предполагает, что после смерти королевы Елизаветы II в стране закончится эпоха монархии.

Парламент Великобритании предполагает, что после смерти королевы Елизаветы II в стране закончится эпоха монархии.

Елизавета II приступила к исполнению своих обязанностей вскоре после смерти своего супруга принца Филиппа. Королева Великобритании отметила 21 апреля свое 95-летие. Пока она не говорит об отказе от своих полномочий.

Между тем депутаты британского парламента пытаются понять, какое будущее ждет страну после смерти Елизаветы II. Многие предсказывают смерть монархии после ухода королевы из жизни.

"Монархия в том виде, в каком мы ее знаем, будет существовать, пока жива королева. Я думаю, что будут большие общественные дебаты о будущем королевской семьи", — сказала депутат Диана Эббот изданию Express.

Согласно правилам престолонаследия, после смерти Елизаветы II на трон должен взойти ее сын принц Чарльз. При этом многие британцы хотели бы видеть королем внука королевы Уильяма.