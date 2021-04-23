Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС

Режиссер Клим Шипенко успешно прошел медицинскую комиссию, которая подтвердила, что он может подняться на борт МКС для съемок фильма "Вызов".

Режиссер Клим Шипенко успешно прошел медицинскую комиссию, которая подтвердила, что он может подняться на борт МКС для съемок фильма "Вызов".

Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма под рабочим названием "Вызов" на Международной космической станции. Состояние здоровья кинодеятеля позволяет ему выйти на орбиту. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер (Клим Шипенко. — Прим. ред). Он проходит последние тесты. Он основные медицинские показания уже сдал, физически здоров", — сообщил представитель ведомства.

В марте прошел отбор на роль главной героини для киноленты "Вызов", которая станет первым фильмом, снятым в космосе. Одна из 20 претенденток поднимется на борт МКС в октябре этого года.