Представитель Белого дома ответила на вопрос о встрече Байдена с королевой Британии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов, захочет ли президент США Джо Байден встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов, захочет ли президент США Джо Байден встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II.

Сотрудники СМИ расспросили Псаки о планах Байдена на ближайшие заграничные поездки. Пресс-секретарь ответила на вопрос о встрече с британской королевой довольно коротко.

"А кто не захочет встретиться с королевой (Великобритании. — Прим. ред.)?!" — изумленно сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что Джо Байдену предстоят первые зарубежные поездки в роли президента США. Он примет участие в саммите G7 в Британии 11-13 июня, а 14 июня — в саммите Североатлантического альянса.