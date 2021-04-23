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20:38   23 Апреля 2021
Происшествия

Высокопоставленные полицейские арестованы в Москве по делу о коррупции

Высокопоставленные полицейские арестованы в Москве по делу о коррупции

Две сотрудницы отдела полиции по району Солнцево арестованы на два месяца. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Подозреваемыми являются руководитель следственного отдела и ее заместитель. По версии СК, третьим участником преступления был участковый.

Фигуранты намеревались получить от потерпевшего 12 миллионов рублей. За эту сумму офицеры пообещали процессуальные действия по уголовному делу о мошенничестве. В противном случае материалы могли лечь на полку архива.

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#взятка #арест #полиция

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