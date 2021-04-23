Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:38   23 Апреля 2021
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах королевы Елизаветы II

Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах королевы Елизаветы II

Герцог и герцогиня Кембриджские впервые после похорон принца Филиппа вышли в свет. Кейт Миддлтон выбрала для появления на публике серьги Елизаветы II и пальто за 246 тысяч рублей.

Герцогиня Кембриджская в качестве аксессуара надела серьги королевы Елизаветы II, в которых монарх отмечала свое 50-летие. Жемчужному украшению 45 лет. Также супруга принца Уильяма выбрала пальто Dolce & Gabbana с крупными золотистыми пуговицами, стоимость которого 246 тысячи рублей, сообщает Fox News.

23 апреля принц Уильям и его супруга отмечают день рождения младшего сына Луи. В честь трехлетия королевского наследника в официальном аккаунте Instagram семьи появилось фото маленького принца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#елизавета ii #кейт миддлтон #принц уильям

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров