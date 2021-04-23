Абызова с пневмонией доставили в больницу "Матросской тишины"

Врачи рассказали, что арестованный бывший чиновник Михаил Абызов после перевода в больницу находится в удовлетворительном состоянии.

Врачи рассказали, что арестованный бывший чиновник Михаил Абызов после перевода в больницу находится в удовлетворительном состоянии.

Врачи госпитализировали с пневмонией арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. По словам члена ОНК Ольги Дружининой, его доставили в госпиталь "Матросской тишины".

Медики сообщили, что заболевание у него протекает в легкой форме. У мужчины взяли анализы, которые не подтвердили наличие коронавирусной инфекции в организме. Пациенту стабилизировали температуру.

По словам специалистов, сейчас фигурант себя нормально чувствует. Абызова арестовали в марте 2019 года и отправили в СИЗО за мошенничество.