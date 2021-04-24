В Кремле раскрыли имя нового диктора парада Победы

Диктором парада Победы на Красной площади в 2021 году станет Антон Сунцов. Он считается учеником умершего народного артиста РФ Евгения Хорошевцева, которого называли «голосом Кремля». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Диктором парада Победы на Красной площади в 2021 году станет Антон Сунцов. Он считается учеником умершего народного артиста РФ Евгения Хорошевцева, которого называли «голосом Кремля». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

39-летний Сунцов возглавляет звукозаписывающую студию Stream Sound Records. Он закончил Международный институт экономики и права, а также программу «Звукорежиссура» в Учебном центре кино и телевидения UHD.

Напомним, Евгений Хорошевцев умер 13 декабря 2020 года. Знаменитому «голосу Кремля» было 76 лет.

Хорошевцев родился в Москве в годы войны, закончил ГИТИС по специальности «режиссер эстрады и массовых представлений». Работал режиссером на Всесоюзном радио, вел праздничные демонстрации совместно с Юрием Левитаном. Последние 20 лет Хорошевцев посвятил торжественным мероприятиям с участием главы государства. Также его голос звучал на всех парадах на Красной площади.