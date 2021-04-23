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21:22   23 Апреля 2021
Политика

Политологи на Украине сломали голову в спорах, что значит ответ Путина для Зеленского

Политологи на Украине сломали голову в спорах, что значит ответ Путина для Зеленского

Предложение президента России Владимира Путина встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве на фоне отвода российских войск от границы Украины киевские эксперты трактуют по-разному. Об этом пишет Украина.ру.

Кто-то видит в этом сигнал для начала переговоров, кто-то — слабость. Впрочем, никто не сомневается, что президент Украины не рискнет приехать в Москву. Политолог Владимир Фесенко уверен, что для Зеленского унизительно приезжать в российскую столицу. По его мнению, президент РФ таким образом демонстрирует свое превосходство.

«Ответ Путина Зеленскому. И по форме и по содержанию это не ответ, а фактически отказ. Формально как бы дипломатично, а по существу — традиционное имперское высокомерие. Вроде бы Путин готов встретиться, но на своей территории и на своих условиях (со своей повесткой), — считает Фесенко.

Политологи на Украине сломали голову в спорах, что значит ответ Путина для Зеленского

Политолог Руслан Бортник предложил сосредоточится на внутренней повестке и Украине, на ее социальных и экономических проблемах.

«Неделями одни и те же "буквы" и "запятые" (по В. Сорокину) в эфирах обсуждали как "Путин вторгается", а вчера так же рьяно как "Путин отступает". Хотя ни того, ни другого не происходило. И все это вместо обсуждения коррупции, которая доедает политическую систему и окружение Президента, копеечной распродажи страны, тарифов, так и не пришедшей в себя медицинской системы, "реформ"…», — пишет он. 

Накануне Владимир Путин заявил о готовности обсудить с Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Президент РФ отметил, что в последнее время Киев предпринял множество действий, разрушающих отношения с Россией, однако, если украинский коллега хочет начать их восстановление, Москва это приветствует.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в любой точке Донбасса.

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