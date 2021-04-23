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19:59   23 Апреля 2021
Происшествия

Мемориал героям ВОВ разрушили вандалы в деревне под Томском

Мемориал героям ВОВ разрушили вандалы в деревне под Томском

Сообщение о разгромленном памятнике павшим воинам поступило в отдел МВД деревни Поросино Томского района. Следователи возбудили уголовное дело.

Неизвестные ночью нанесли повреждения мемориалу, посвященному героям Великой Отечественной войны. Местные жители рассказали, что гранитная скульптура с фамилиями солдат расколота пополам и повалена наземь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

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#памятник #ск рф #вандализм

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