Мемориал героям ВОВ разрушили вандалы в деревне под Томском

Сообщение о разгромленном памятнике павшим воинам поступило в отдел МВД деревни Поросино Томского района. Следователи возбудили уголовное дело.

Сообщение о разгромленном памятнике павшим воинам поступило в отдел МВД деревни Поросино Томского района. Следователи возбудили уголовное дело.

Неизвестные ночью нанесли повреждения мемориалу, посвященному героям Великой Отечественной войны. Местные жители рассказали, что гранитная скульптура с фамилиями солдат расколота пополам и повалена наземь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.