19:59 23 Апреля 2021Происшествия
Мемориал героям ВОВ разрушили вандалы в деревне под Томском
Сообщение о разгромленном памятнике павшим воинам поступило в отдел МВД деревни Поросино Томского района. Следователи возбудили уголовное дело.
Сообщение о разгромленном памятнике павшим воинам поступило в отдел МВД деревни Поросино Томского района. Следователи возбудили уголовное дело.
Неизвестные ночью нанесли повреждения мемориалу, посвященному героям Великой Отечественной войны. Местные жители рассказали, что гранитная скульптура с фамилиями солдат расколота пополам и повалена наземь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.