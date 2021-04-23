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19:51   23 Апреля 2021
Происшествия

Премьер Франции назвал нападение на полицейский участок в Рамбуйе терактом

Премьер Франции назвал нападение на полицейский участок в Рамбуйе терактом

Премьер-министр Франции Жан Кастекс считает, что вооруженное нападение на сотрудницу полиции в пригороде Парижа было терактом.

Убийство стража порядка произошло в здании комиссариата во французском городе Рамбуйе. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник тщательно спланировал преступление. Выкрики мужчины во время нападения подтверждают идею о том, что это был теракт.

Коллеги жертвы нейтрализовали злоумышленника после атаки. Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Туниса. Предполагаемый убийца успел нанести сотруднице полиции смертельное ранение ножом в шею.

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