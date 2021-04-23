19:51 23 Апреля 2021Происшествия
Премьер Франции назвал нападение на полицейский участок в Рамбуйе терактом
Премьер-министр Франции Жан Кастекс считает, что вооруженное нападение на сотрудницу полиции в пригороде Парижа было терактом.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс считает, что вооруженное нападение на сотрудницу полиции в пригороде Парижа было терактом.
Убийство стража порядка произошло в здании комиссариата во французском городе Рамбуйе. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник тщательно спланировал преступление. Выкрики мужчины во время нападения подтверждают идею о том, что это был теракт.
Коллеги жертвы нейтрализовали злоумышленника после атаки. Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Туниса. Предполагаемый убийца успел нанести сотруднице полиции смертельное ранение ножом в шею.