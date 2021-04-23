Светов: руководство ФБК скрыло от своих сторонников данные о здоровье Навального

Организаторы митинга в поддержку Алексея Навального намеренно скрыли от сторонников сведения о реальном состоянии здоровья осужденного блогера, заявил либертарианец Михаил Светов.

Организаторы митинга в поддержку Алексея Навального намеренно скрыли от сторонников сведения о реальном состоянии здоровья осужденного блогера, заявил либертарианец Михаил Светов.

Во время нахождения в исправительной колонии блогер Алексей Навальный заявил о резком ухудшении здоровья. После этого он отказался от предоставляемого ему лечения и объявил голодовку. Его соратники начали говорить об угрозе для жизни основателя ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и объявили о созыве митинга.

Сразу после него Леонид Волков сообщил, что основатель ФБК прошел обследование в гражданской больнице Владимира еще 20 апреля. Кроме того, он согласился на капельницу с глюкозой. Таким образом, на момент проведения митинга жизнь оппозиционера была вне опасности.

По мнению либертарианца Михаила Светова, руководство ФБК намеренно скрыло от своих сторонников данные о реальном состоянии здоровья блогера. Он подчеркнул, что остался крайне недоволен тактикой руководства ФБК. В связи с этим российский политолог Сергей Марков заявил, что публичные выпады либертарианца Светова в адрес организации Навального указывают на растущий раскол в оппозиции.

"Тенденция практически постоянно идет. Дело в том, что все больше растет недоверие к этой группе — Волков, Ашурков, Певчих. То, что это жулики, проходимцы, становится очевидно большинству. Количество людей, которое разделяет точку зрения, что Волков — это жулик и проходимец, постоянно увеличивается", — отметил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Марков уверен, что оппозиционеры сотрудничают с организацией Навального вопреки претензиям к ее руководству. Леонид Волков является доверенным лицом западных спецслужб. Именно поэтому либертарианцы продолжают оставаться под его руководством, пояснил политолог.