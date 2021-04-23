Землянский объяснил, как ответ Путина поставил Киев в тупик

Ответ российского президента Владимира Путина на предложение его украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе поставил Киев перед неразрешимым выбором.

Ответ российского президента Владимира Путина на предложение его украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе поставил Киев перед неразрешимым выбором.

Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Валентин Землянский, комментируя слова Владимира Путина о том, что единственным способом прекратить гражданский конфликт на востоке страны и достигнуть мира являются прямые переговоры между Киевом и республиками Донбасса. Также президент РФ отметил, что готов встретиться в Владимиром Зеленским в Москве, но только для обсуждения двусторонних российско-украинских вопросов.

По словам политолога, на встрече лидеров «нормандской четверки» в декабре 2019 года в Париже украинский президент Владимир Зеленский подтвердил обязательства Киева по выполнению Минских соглашений, в рамках которых украинские власти должны договариваться с Донецком и Луганском об условиях достижения мира в Донбассе. При этом ни у Украины, ни у западных стран нет никаких доказательств российского присутствия в зоне конфликта, а значит ни у кого нет формального повода привлекать Россию к мирным переговорам.

При этом и президент РФ говорит, что конфликт в Донбассе – это внутриукраинская, а не российская, проблема.

«В юридической плоскости нельзя доказать обратное. Есть подтвержденное ОБСЕ присутствие регулярных войск РФ в Донбассе? Есть видео, фото для подтверждения? Нет. О чем разговор? Представлять можно все что угодно. Но надо быть реалистами и действовать в рамках подписанных нами нормативно-правовых документов», — объяснил Землянский.

Ответ президента РФ на предложение Зеленского провести российско-украинские переговоры в Донбассе поставил руководство Украины в тупик.

Теперь Киеву приходится выбирать между тем, чтобы вступить в прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР, и тем, чтобы официально отказаться от выполнения Минских соглашений. В первом случае Киев признает субъектность республик Донбасса и гражданскую природу вооруженного конфликта на востоке страны, а во втором продемонстрирует всему миру, кто на самом деле виновен в неисполнении Минских соглашений, что приведет к отмене части антироссийских санкций Запада.

«Мы можем себе фантазировать все что угодно. Но есть процедура. Нам нужно урегулировать вопрос с (лидерами ДНР и ЛНР) Пасечником и Пушилиным, кем бы они ни были, потому что так прописано в Минских соглашениях. Или мы говорим, что не согласны с договоренностями. Но разрыв "Минска-2" – это автоматическое снятие санкций с России. И все, на этом все закончится», — подчеркнул Землянский.

Напомним, ранее официальный представитель Офиса президента Украины Юлия Мендель заявила, что там изучат предложение президента РФ о двусторонних переговорах в Москве, и Владимир Зеленский обязательно ответит на слова Владимира Путина.