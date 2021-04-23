Призывы иноагентов выйти в поддержку Навального показали свою неэффективность

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального смогли вывести на улицы лишь малое количество людей, вопреки громким заявлениям.

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального смогли вывести на улицы лишь малое количество людей, вопреки громким заявлениям.

Сайт "Свобода Навальному" сообщает о том, что на незаконные акции якобы должны были выйти более 460 тысяч человек в 203 городах. Однако в МВД РФ передают, что фактическое количество явившихся на шествие едва превышало 14 тысяч (3,3% от заявленного). В Москве вышли в поддержку блогера вышли около шести тысяч граждан, пишет ФАН.

Теоретически, участники ФБК (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) могли бы вывести на улицы от семи до 11 миллионов человек в столице. Однако общая неэффективность пропаганды не позволила достичь подобных показателей. В Москве от заявленного сторонникам Навального удалось вывести на улицы только 0,08%.