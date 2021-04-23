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19:27   23 Апреля 2021
Общество

Призывы иноагентов выйти в поддержку Навального показали свою неэффективность

Призывы иноагентов выйти в поддержку Навального показали свою неэффективность

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального смогли вывести на улицы лишь малое количество людей, вопреки громким заявлениям.

Сайт "Свобода Навальному" сообщает о том, что на незаконные акции якобы должны были выйти более 460 тысяч человек в 203 городах. Однако в МВД РФ передают, что фактическое количество явившихся на шествие едва превышало 14 тысяч (3,3% от заявленного). В Москве вышли в поддержку блогера вышли около шести тысяч граждан, пишет ФАН.

Теоретически, участники ФБК (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) могли бы вывести на улицы от семи до 11 миллионов человек в столице. Однако общая неэффективность пропаганды не позволила достичь подобных показателей. В Москве от заявленного сторонникам Навального удалось вывести на улицы только 0,08%.

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#митинг #алексей навальный #фбк

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