Призывы иноагентов выйти в поддержку Навального показали свою неэффективность
Сторонники осужденного блогера Алексея Навального смогли вывести на улицы лишь малое количество людей, вопреки громким заявлениям.
Сайт "Свобода Навальному" сообщает о том, что на незаконные акции якобы должны были выйти более 460 тысяч человек в 203 городах. Однако в МВД РФ передают, что фактическое количество явившихся на шествие едва превышало 14 тысяч (3,3% от заявленного). В Москве вышли в поддержку блогера вышли около шести тысяч граждан, пишет ФАН.
Теоретически, участники ФБК (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) могли бы вывести на улицы от семи до 11 миллионов человек в столице. Однако общая неэффективность пропаганды не позволила достичь подобных показателей. В Москве от заявленного сторонникам Навального удалось вывести на улицы только 0,08%.