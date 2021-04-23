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19:19   23 Апреля 2021
Происшествия

Экс-адвокат Пашаев заявил об отсутствии "романтической связи" с Ефремовым

Экс-адвокат Пашаев заявил об отсутствии "романтической связи" с Ефремовым

Бывший правозащитник Эльман Пашаев заявил, что в дальнейшем не планирует связываться с актером Михаилом Ефремовым, интересы которого ранее представлял.

Бывший адвокат Эльман Пашаев выступил перед журналистами после заседания по делу о лжесвидетельстве на процессе актера Михаила Ефремова и сделал громкое заявление.

"Ефремов — не моя любимая девушка, чтобы с ним связываться. Я с ним работу закончил", — подчеркнул юрист.

Помимо этого Пашаев посоветовал бывшему клиенту "быть мужиком" и напомнил, что он сам отказался защищать интересы актера в суде.

Экс-адвокат выступал свидетелем по делу о лжесвидетельстве в отношении Андрея Гаева, рассмотрение которого состоялось сегодня в Пресненском суде Москвы, писал ФАН.

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#суд #дтп #ефремов #пашаев

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