Следователи ведут проверку после падения дерева на девочку в Москве

Медики сообщили, что ребенок, на которого упало дерево в столице, получил травму средней тяжести.

Медики сообщили, что ребенок, на которого упало дерево в столице, получил травму средней тяжести.

От сильного ветра в Москве на землю повалилось дерево. В результате случившегося пострадала 13-летняя девочка, на которую оно упало.

Происшествие случилось на юго-западе города. Пострадавшей вызвали скорую. Девочку госпитализировали, сейчас она находится на смотре у врачей. По словам медиков, ребенок получил черепно-мозговую травму средней тяжести.

Следственный комитет проверит обстоятельства случившегося. По факту проверки будут установлены виновные в произошедшем.