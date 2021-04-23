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19:19   23 Апреля 2021
Происшествия

Следователи ведут проверку после падения дерева на девочку в Москве

Следователи ведут проверку после падения дерева на девочку в Москве

Медики сообщили, что ребенок, на которого упало дерево в столице, получил травму средней тяжести.  

От сильного ветра в Москве на землю повалилось дерево. В результате случившегося пострадала 13-летняя девочка, на которую оно упало.

Происшествие случилось на юго-западе города. Пострадавшей вызвали скорую. Девочку госпитализировали, сейчас она находится на смотре у врачей. По словам медиков, ребенок получил черепно-мозговую травму средней тяжести.

Следственный комитет проверит обстоятельства случившегося. По факту проверки будут установлены виновные в произошедшем.

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#москва #ребенок #ск #травма

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