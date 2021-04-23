Байден заявил, что его обрадовало заявление Путина на саммите по климату

Президент США Джо Байден обрадовался предложению Москвы о совместной работе над решением проблем климата. Об этом он заявил в ходе сессии саммита в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден обрадовался предложению Москвы о совместной работе над решением проблем климата. Об этом он заявил в ходе сессии саммита в Вашингтоне.

Американский лидер обратил внимание на призыв президента РФ Владимира Путина сотрудничать в продвижении сокращения выбросов углекислого газа.

"Соединенные Штаты хотят работать с Россией и другими странами в этом направлении. Это прекрасное обещание", — сказал Байден.

Глобальный климатический саммит с участием руководителей 40 государств стартовал 22 апреля. Он проходит в онлайн-формате по инициативе Вашингтона. Администрация США намерена увеличить инвестиции в сферу экологичной инфраструктуры.