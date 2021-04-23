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19:16   23 Апреля 2021
Политика

Байден заявил, что его обрадовало заявление Путина на саммите по климату

Байден заявил, что его обрадовало заявление Путина на саммите по климату

Президент США Джо Байден обрадовался предложению Москвы о совместной работе над решением проблем климата. Об этом он заявил в ходе сессии саммита в Вашингтоне.

Американский лидер обратил внимание на призыв президента РФ Владимира Путина сотрудничать в продвижении сокращения выбросов углекислого газа.

"Соединенные Штаты хотят работать с Россией и другими странами в этом направлении. Это прекрасное обещание", — сказал Байден.

Глобальный климатический саммит с участием руководителей 40 государств стартовал 22 апреля. Он проходит в онлайн-формате по инициативе Вашингтона. Администрация США намерена увеличить инвестиции в сферу экологичной инфраструктуры.

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#сша #путин #байден

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