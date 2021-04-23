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19:10   23 Апреля 2021
Политика

Москва ответит странам Прибалтики на высылку российских дипломатов

Москва ответит странам Прибалтики на высылку российских дипломатов

Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов из республик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам политика, страны Прибалтики могут раздумывать над тем, кому первым придется покинуть Россию.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", — подчеркнула Захарова.

Ранее власти Латвии и Эстонии заявили о высылке по одному российскому дипломату в поддержку Чехии. Литва, в свою очередь, объявила о высылке двух сотрудников посольства РФ.

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#захарова #эстония #латвия #литва

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