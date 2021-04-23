Скабеева объяснила страх Байдена перед Путиным

Американский президент Джо Байден в ходе прошедшего накануне в онлайн формате климатического саммита вел себя странно, демонстрируя страх перед участвовавшем в мероприятии российским лидером Владимиром Путиным.

Американский президент Джо Байден в ходе прошедшего накануне в онлайн формате климатического саммита вел себя странно, демонстрируя страх перед участвовавшем в мероприятии российским лидером Владимиром Путиным.

Такое наблюдение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучила ведущая ток-шоу Ольга Скабеева.

Как отметила журналистка, большую часть прошедшей в видеоформате конференции Джо Байден провел в медицинской маске и ни разу не посмотрел прямо в глаза находившегося по ту сторону экрана российского коллеги.

«Президент США единственный из участников форума онлайн-конференции сидел в маске. (…). В глаза Путину Байден, — хотя вот он, Путин перед тобой, гигантский экран, — так ни разу и не посмотрел. Стыдно, может быть, после того словечка "убийца" или испугался?», — предположила Ольга Скабеева.

К тому же американский президент не дождался окончания им же самими инициированного саммита и ушел, сославшись на «множество дел».

Однако эксперт-арабист, доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ Юрий Шипицын, в беседе с изданием URA.RU не согласился со словами Ольги Скабеевой и высказал мнение, что Байден представляет собой пешку в чужой игре.

«Байден всего лишь исполняет чьи-то поручения. Я думаю, что он не жалеет о ранее сказанных словах в адрес нашего президента», — считает собеседник издания.

По его словам, президенты России и США просто придерживаются разных взглядов – если Владимир Путин отстаивает полиции регионализации, то Джо Байден отстаивает глобализацию. Таким образом главы государств находятся в разных кланах, примирение между которыми не представляется возможным.

«Очевидно, что в ближайшей перспективе глобализация победит. Мы берем себе время для того, чтобы подготовиться, так как российская экономика не готова к глобализации. Может, Байдену и стыдно за такое поведение, но он не боится Путина, ему много лет, вряд ли у него есть страх перед кем-то», — добавил Шипицын.

Напомним, американский президент Джо Байден в интервью телеканалу NBC News, отвечая на провокационный вопрос журналиста, подтвердил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», а также добавил, что российскому лидеру «придется ответить» за якобы имевшее место вмешательство Кремля в американские выборы. В ответ Владимир Путин пожелал 78-летнему Байдену здоровья, добавив, что делает это всерьез и без иронии.