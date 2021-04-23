Байден планирует посетить Великобританию и Бельгию перед саммитом НАТО

Президент США Джо Байден посетит Великобританию и Бельгию в июне, уточняется в заявлении Белого дома.

Президент США Джо Байден посетит Великобританию и Бельгию в июне, уточняется в заявлении Белого дома.

Американский лидер с 11 по 13 июня примет участие в саммите G7, который пройдет на полуострове Корнуолл в Великобритании. Из Соединенного Королевства Байден отправится в бельгийскую столицу на саммит НАТО, который будет проходить 14 июня.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, на встрече планируется обсудить текущую деятельность НАТО и вопросы повестки дня организации до 2030 года.

Среди тем обсуждения Столтенберг назвал "агрессивные действия России, влияние климатических изменений на безопасность и рост Китайской Народной Республики".