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18:58   23 Апреля 2021
Политика

Байден планирует посетить Великобританию и Бельгию перед саммитом НАТО

Байден планирует посетить Великобританию и Бельгию перед саммитом НАТО

Президент США Джо Байден посетит Великобританию и Бельгию в июне, уточняется в заявлении Белого дома.

Американский лидер с 11 по 13 июня примет участие в саммите G7, который пройдет на полуострове Корнуолл в Великобритании. Из Соединенного Королевства Байден отправится в бельгийскую столицу на саммит НАТО, который будет проходить 14 июня.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, на встрече планируется обсудить текущую деятельность НАТО и вопросы повестки дня организации до 2030 года.

Среди тем обсуждения Столтенберг назвал "агрессивные действия России, влияние климатических изменений на безопасность и рост Китайской Народной Республики".

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