Россиянам пообещали назвать число рейсов на курорты Египта во второй половине мая

Решение о числе рейсов на египетские курорты из России озвучат во второй половине мая, заявили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Решение о числе рейсов на египетские курорты из России озвучат во второй половине мая, заявили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Оперштаб и другие ответственные ведомства оценивали возможность открытия авиасообщения по ряду показателей.

Точная информация о рейсах появится после заседания оперативного штаба. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предполагают, что чартеры на египетские курорты будут запущены спустя одну или две недели после открытия авиасообщения. Запрет на полеты из РФ в Египет действовал с ноября 2015 года. В 2018 году авиасообщение удалось восстановить только с Каиром. Однако из-за пандемии его приостановили.