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18:37   23 Апреля 2021
Экономика

Продукция Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf окажется под запретом для белорусского рынка

Продукция Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf окажется под запретом для белорусского рынка

Правительство Белоруссии ввело ответные санкции против государств, которые ранее приняли санкционные меры против физических и юридических лиц Республики Беларусь.

Решение принял Совет министров Белоруссии 23 апреля. Продукция Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf будет запрещена для ввоза на территорию государства. Обнаруженная партия запрещенного товара будет высылаться обратно, а недобросовестные торговцы будет получать запрет на реализацию санкционной продукции.

Совет обосновывал введение ответных санкций и перечня запрещенных товаров "защитой национальных интересов".

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#белоруссия #Совет Министров #запрет продукции #Liqui Moly #Beiersdorf #Skoda Auto

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