Саммит Европейского союза анонсирован на 25 мая

Очный саммит Европейского союза состоится 25 мая. Анонсированное мероприятие пройдет на территории Брюсселя.

Очный саммит Европейского союза состоится 25 мая. Анонсированное мероприятие пройдет на территории Брюсселя.

Участники мероприятия обсудят Россию, вопросы климата и ситуацию с коронавирусом в мире. Пресс-секретарь председателя Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтц опубликовал пост в Twitter, в котором пообещал в ближайшее время сообщить подробности.

Мишель ранее объявил о встрече на высшем уровне между ЕС и США. По его словам, она состоится в июне.