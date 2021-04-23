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18:25   23 Апреля 2021
Политика

Саммит Европейского союза анонсирован на 25 мая

Саммит Европейского союза анонсирован на 25 мая

Очный саммит Европейского союза состоится 25 мая. Анонсированное мероприятие пройдет на территории Брюсселя.

Участники мероприятия обсудят Россию, вопросы климата и ситуацию с коронавирусом в мире. Пресс-секретарь председателя Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтц опубликовал пост в Twitter, в котором пообещал в ближайшее время сообщить подробности.

Мишель ранее объявил о встрече на высшем уровне между ЕС и США. По его словам, она состоится в июне.

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#евросоюз #брюссель #саммит

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