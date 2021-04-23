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18:17   23 Апреля 2021
Экономика

Жители Московской области будут получать кешбэк за оплату услуг ЖКХ

Жители Московской области будут получать кешбэк за оплату услуг ЖКХ

Правительство Московской области запустило для жителей региона программу кешбэка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом стало известно из сообщения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в социальной сети в Instagram. По его мнению, стоит поощрять своевременную оплату гражданами услуг ЖКХ.

"Запустили специальную программу — "Коммунальный бонус", — заявил глава Московской области.

Многие люди привыкли получать кешбэк от магазинов и банков, а теперь по аналогичной схеме им будет возвращаться и часть коммунальных платежей. Речь идет о скидках на услуги ЖКХ, транспорт или покупки. Кроме того, чтобы и дальше платить по счетам своевременно, жителям Подмосковья следует для получения кешбэка отказаться от бумажных квитанций и пользоваться услугами мобильного приложения.

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