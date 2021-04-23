Жители Московской области будут получать кешбэк за оплату услуг ЖКХ

Правительство Московской области запустило для жителей региона программу кешбэка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Правительство Московской области запустило для жителей региона программу кешбэка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом стало известно из сообщения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в социальной сети в Instagram. По его мнению, стоит поощрять своевременную оплату гражданами услуг ЖКХ.

"Запустили специальную программу — "Коммунальный бонус", — заявил глава Московской области.

Многие люди привыкли получать кешбэк от магазинов и банков, а теперь по аналогичной схеме им будет возвращаться и часть коммунальных платежей. Речь идет о скидках на услуги ЖКХ, транспорт или покупки. Кроме того, чтобы и дальше платить по счетам своевременно, жителям Подмосковья следует для получения кешбэка отказаться от бумажных квитанций и пользоваться услугами мобильного приложения.