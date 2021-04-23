Пентагон поставил тонны военного снаряжения и техники Украине

США перебросили на Украину большое количество военного снаряжения и бронемашины, сообщили в СМИ.

США перебросили на Украину большое количество военного снаряжения и бронемашины, сообщили в СМИ.

За последние несколько дней транспортная авиация и корабли Соединенных Штатов продолжают переброску техники и вооружения на Украину. Зафрахтованный Пентагоном сухогруз Ocean Glory доставил в одесский порт около 350 тонн различного снаряжения, включая 35 бронированных автомобилей HMMWV (Humvee). Об этом сообщает американское издание U.S. Military News.

Два транспортных самолета C-17A Globemaster III также совершили рейсы на Украину. Один из них приземлился в Киеве, второй — во Львове. Каждый из них способен перевозить до 77 тонн полезной нагрузки и 102 солдата. Поставки техники и вооружений совпадают по времени с анонсом учений ВСУ. В ходе маневров украинские солдаты планируют упражняться в отражении массированного наступления.