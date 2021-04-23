Бывшего адвоката Михаила Ефремова вновь вызвали в суд

Пресненский суд Москвы допросит бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего ДТП со смертельным исходом.

Пресненский суд Москвы допросит бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего ДТП со смертельным исходом.

Ранее обвиняемый в лжесвидетельстве по делу актера Андрей Гаев отказался признавать вину в даче ложных показаний, сообщал ФАН. Прокурор настаивал на том, что фигурант сообщил суду заведомо неправдивую информацию. Гаев заявлял, что видел, как вместо Ефремова в день ДТП за руль автомобиля якобы садился другой мужчина.

Во время проверки следователи установили факт дачи ложных показаний со стороны Андрея Гаева, Александра Кобца и Тевана Бадасяна. В качестве свидетеля во всех трех эпизодах выступает бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев.