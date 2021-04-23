17:52 23 Апреля 2021Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Волгоградской области отправится в тюрьму на семь лет
Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который насмерть сбил молодого человека на улице Пугачевской. Он сядет в тюрьму на семь лет.
Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который насмерть сбил молодого человека на улице Пугачевской. Он сядет в тюрьму на семь лет.
По данным СК, водитель автомобиля Nissan Patrol сбил двух пешеходов на освещенном участке дороги. Девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, а ее 22-летний спутник погиб на месте.
Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии общего поселения. Еще три года ему будет запрещено управлять автомобилем, а также он будет обязан выплатить моральный ущерб родственникам погибшего. Пока приговор не вступил в законную силу, фигурант будет находиться под стражей.