Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:51   23 Апреля 2021
Политика

Администрация президента РФ предложила обсудить Минские соглашения в Донбассе

Администрация президента РФ предложила обсудить Минские соглашения в Донбассе

Москва предложила Берлину и Парижу обсудить вопросы реализации Минских соглашений. Об этом говорится в письме замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Речь идет о документе, который был опубликован в нескольких СМИ. Козак подтвердил подлинность письма и выразил надежду на честную и конструктивную дискуссию на тему проектов решений по минским договоренностям.

Российская администрация рассчитывает, что переговоры состоятся в Донбассе до 27 апреля. По мнению Козака, обсуждение должно проходить при участии представителей Украины и отдельных районов ЛДНР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #берлин #париж #козак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров