Администрация президента РФ предложила обсудить Минские соглашения в Донбассе

Москва предложила Берлину и Парижу обсудить вопросы реализации Минских соглашений. Об этом говорится в письме замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Москва предложила Берлину и Парижу обсудить вопросы реализации Минских соглашений. Об этом говорится в письме замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Речь идет о документе, который был опубликован в нескольких СМИ. Козак подтвердил подлинность письма и выразил надежду на честную и конструктивную дискуссию на тему проектов решений по минским договоренностям.

Российская администрация рассчитывает, что переговоры состоятся в Донбассе до 27 апреля. По мнению Козака, обсуждение должно проходить при участии представителей Украины и отдельных районов ЛДНР.