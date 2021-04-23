17:51 23 Апреля 2021Политика
Администрация президента РФ предложила обсудить Минские соглашения в Донбассе
Москва предложила Берлину и Парижу обсудить вопросы реализации Минских соглашений. Об этом говорится в письме замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Москва предложила Берлину и Парижу обсудить вопросы реализации Минских соглашений. Об этом говорится в письме замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Речь идет о документе, который был опубликован в нескольких СМИ. Козак подтвердил подлинность письма и выразил надежду на честную и конструктивную дискуссию на тему проектов решений по минским договоренностям.
Российская администрация рассчитывает, что переговоры состоятся в Донбассе до 27 апреля. По мнению Козака, обсуждение должно проходить при участии представителей Украины и отдельных районов ЛДНР.