​​​​​​​Кузичев перечеркнул аргументы чешского эксперта Юста в «пражском скандале»

Гость политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале чешский эксперт Иржи Юст попытался объяснить выдвинутый Прагой в адрес Москвы ультиматум, но его аргументы оказались несостоятельными.

Гость политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале чешский эксперт Иржи Юст попытался объяснить выдвинутый Прагой в адрес Москвы ультиматум, но его аргументы оказались несостоятельными.

Ранее новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Москва отменила решение о высылке из России 20 чешских дипломатов, несмотря на то, что это решение было принято в ответ на решение Праги выслать 18 сотрудников российского посольства, якобы причастных к инциденту со взрывами на складе боеприпасов семилетней давности.

Кулганек пригрозил, что. если Москва не отменит высылку чешских дипломатов, Прага еще больше сократит число сотрудников российского посольства в Чехии.

Комментируя эти угрозы, ведущий передачи «Время покажет» Анатолий Кузичев заявил, что сама формулировка – «ультиматум Чехии в адрес РФ» звучит комично.

«У вас там что, предродовая горячка? Если да, чем беременна Чехия? Как иначе понять ультиматум?», — спросил Кузичев у Иржи Юста, добавив, что не станет смеяться в голос, но хочет понять логику чешских властей.

Также журналист обратил, что чешский эксперт одет в рубашку цвета хаки с самолетиками. По словам Анатолия Кузичева, подобная расцветка рубашки может отражать «милитаристский» настрой чешского гостя и содержать «намек» на военную угрозу России со стороны НАТО.

Но Иржи Юст заявил в ответ, что подобная трактовка его наряда не верна, а самолетики, изображенные на рубашке, наоборот, символизируют, что чешские дипломаты улетают домой.

«После отъезда чешских дипломатов оказалось, что посольство Чехии в Москве обезлюдело. Осталось пять дипломатов и 19 представителей технического персонала. А российских дипломатов в Праге осталось 27. Плюс 67 человек технического персонала. Чешским властям показалось, что это непропорционально», — добавил Юст, объясняя позицию чешского руководства.

При этом, после того, как Кузичев уточнил, кто именно спровоцировал взаимную высылку дипломатов, Юсту пришлось признать, что ответственность за это лежит на Праге.

Соведущая Анатолия Кузичева Олеся Лосева обратила внимание на неуверенность в голосе чешского гостя, а также на то, как Иржи Юст во время выступления смотрит в пол с виноватым видом. Ответ чеха на вопрос Лосевой дал повод заподозрить его в опасениях за возможность продолжения работы в Москве.

Отвечая на вопрос телеведущей о том, что за неуверенность слышится в его словах, Иржи Юст заявил с нервным смехом:

«У меня? Нет, я полностью уверен. Я остаюсь».

Напомним, накануне, после того, как Москва не ответила на ультиматум Праги, власти Чехии заявили, что до конца мая страну должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. В МИД России заявили, что Чехия встала на путь разрушения отношений.