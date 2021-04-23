«Очумевшие националисты»: Пушков рассказал, почему Украину не примут в НАТО

По мнению сенатора Совфеда, Украине с ее «гонором» и экономикой не удастся создать ни собственную вакцину, ни ядерную бомбу.

Украина не способна создать ни собственную вакцину из-за бедности экономики, ни ядерное оружие из-за «чрезмерности претензий» к Западу, который не стремиться принимать страну в НАТО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комиссии по информационной политике в Совете Федерации Алексей Пушков.

Так российский сенатор прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Киеву вместо того, чтобы «замахиваться» на ядерное оружие, следует для начала разработать собственную вакцину для населения.

«При всей поддержке Украины в части Европы, да и даже в США, при всей их нелюбви к России, в западных столицах прекрасно понимают: очумевшие националисты с Бандерой наперевес и с атомной бомбой — это верный рецепт катастрофы», — написал Пушков.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник пригрозил Европе, что если их страну не примут в Североатлантический альянс, Киев будет вынужден начать наращивать ядерный потенциал.