Пушков поддержал осуждение «антироссийской истерии» экс-президентом Чехии

Вацлав Клаус заявил, что Прага не должна разбрасываться безосновательными обвинениями в адрес России.

Бывший чешский президент Вацлав Клаус осудил обвинения Праги в адрес России из-за взрыва во Врбетице в 2014 году. По словам экс-главы государства, чиновники не обладают достаточным количеством доказательств, чтобы выступать с подобными заявлениями.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter поддержал такую позицию экс-президента и охарактеризовал его слова, как «красноречивую оценку».

«Вацлав Клаус так оценил антироссийскую истерию в Чехии: "То, что мы лаем на одну из мировых держав — это то, за что мне стыдно, что меня удручает и отталкивает от попыток что-то делать в этой стране", — заявил Клаус, говоря о Чехии. Красноречивая оценка», — написал Пушков.

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус так оценил антироссийскую истерию в Чехии: "То, что мы лаем на одну из мировых держав - это то, за что мне стыдно, что меня удручает и отталкивает от попыток что-то делать в этой стране", - заявил Клаус, говоря о Чехии. Красноречивая оценка. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 23, 2021

Своим заявлением Вацлав Клаус поддержал действующего президента Милоша Земана, который до сих пор не высказался по поводу антироссийских обвинений со стороны Праги. Его предшественник признался, что лично общался с главой государства, и услышал от него осуждение в адрес нынешнего политического курса Праги в части отношений с РФ.

Справка «ПС»

Ранее Чехия обвинила во взрыве во Врбетице Москву, и в качестве наказания выслала из Праги 18 российских дипломатов. Россия ответила ассиметрично и сократила количество дипломатических представителей Чехии в Москве до пяти человек.

Чешский МИД назвал эту меру чрезмерной и выдвинул России ультиматум, пригрозив продолжить высылать сотрудников российского посольства в Праге, если Москва не отменит решение о высылке 20 чешских дипломатов.