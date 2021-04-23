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17:33   23 Апреля 2021
Россия

Пушков поддержал осуждение «антироссийской истерии» экс-президентом Чехии

Пушков поддержал осуждение «антироссийской истерии» экс-президентом Чехии

Бывший чешский президент Вацлав Клаус осудил обвинения Праги в адрес России из-за взрыва во Врбетице в 2014 году. По словам экс-главы государства, чиновники не обладают достаточным количеством доказательств, чтобы выступать с подобными заявлениями.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter поддержал такую позицию экс-президента и охарактеризовал его слова, как «красноречивую оценку».

«Вацлав Клаус так оценил антироссийскую истерию в Чехии: "То, что мы лаем на одну из мировых держав — это то, за что мне стыдно, что меня удручает и отталкивает от попыток что-то делать в этой стране", — заявил Клаус, говоря о Чехии. Красноречивая оценка», — написал Пушков.

Своим заявлением Вацлав Клаус поддержал действующего президента Милоша Земана, который до сих пор не высказался по поводу антироссийских обвинений со стороны Праги. Его предшественник признался, что лично общался с главой государства, и услышал от него осуждение в адрес нынешнего политического курса Праги в части отношений с РФ.

Справка «ПС»

Ранее Чехия обвинила во взрыве во Врбетице Москву, и в качестве наказания выслала из Праги 18 российских дипломатов. Россия ответила ассиметрично и сократила количество дипломатических представителей Чехии в Москве до пяти человек.

Чешский МИД назвал эту меру чрезмерной и выдвинул России ультиматум, пригрозив продолжить высылать сотрудников российского посольства в Праге, если Москва не отменит решение о высылке 20 чешских дипломатов.

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#россия #пушков #чехия

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