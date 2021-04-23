Уроженец Туниса зарезал сотрудницу полиции во французском Рамбуйе

Информационное агентство Agence France-Presse сообщило о нападении злоумышленника с ножом на сотрудницу полиции. Коллеги жертвы нейтрализовали нападавшего.

Информационное агентство Agence France-Presse сообщило о нападении злоумышленника с ножом на сотрудницу полиции. Коллеги жертвы нейтрализовали нападавшего.

Инцидент произошел в 45 километрах к западу от Парижа. По информации агентства, женщина погибла от полученных ран. Стражи порядка обезвредили злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Нападавший скончался при задержании, сообщили представители МВД Франции.

Мотивы преступника пока не обнародованы. Выяснилось, что нападавший являлся уроженцем Туниса. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехали премьер-министр государства Жан Кастекс и глава МВД Франции Жеральд Дарманен.