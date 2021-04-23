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17:16   23 Апреля 2021
Происшествия

Уроженец Туниса зарезал сотрудницу полиции во французском Рамбуйе

Уроженец Туниса зарезал сотрудницу полиции во французском Рамбуйе

Информационное агентство Agence France-Presse сообщило о нападении злоумышленника с ножом на сотрудницу полиции. Коллеги жертвы нейтрализовали нападавшего.

Инцидент произошел в 45 километрах к западу от Парижа. По информации агентства, женщина погибла от полученных ран. Стражи порядка обезвредили злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Нападавший скончался при задержании, сообщили представители МВД Франции.

Мотивы преступника пока не обнародованы. Выяснилось, что нападавший являлся уроженцем Туниса. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехали премьер-министр государства Жан Кастекс и глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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#убийство #нападение #полиция франции

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