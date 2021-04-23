Подозреваемый во взяточничестве следователь СК арестован в Саратове

Суд удовлетворил ходатайство СК и отправил под арест саратовского следователя. Правоохранитель подозревается в крупном взяточничестве.

Суд удовлетворил ходатайство СК и отправил под арест саратовского следователя. Правоохранитель подозревается в крупном взяточничестве.

По версии Следкома, фигурант располагал материалами проверки в отношении четырех сотрудников ФСИН. Следователь прямо сказал, что они должны заплатить ему миллион рублей, иначе попадут под уголовную статью о халатности.

Потерпевшие обратились в региональное УФСБ и рассказали о вымогательстве со стороны работника СК. Дальнейшие действия сотрудников ФСИН проходили под контролем силовиков. Один из потерпевших в ходе личной встречи с подозреваемым передал ему полмиллиона рублей. Следователь потребовал, чтобы такую же сумму ему дали к определенной дате, после чего его задержали оперативники ФСБ. Под арестом правоохранитель будет находиться два месяца.