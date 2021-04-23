Куликов рассказал о депрессии, в которой находится украинский президент

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не позволят принять приглашение Владимира Путина и приехать в Москву на переговоры.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не позволят принять приглашение Владимира Путина и приехать в Москву на переговоры.

Об этом в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил известный теле и радиоведущий, публицист и политолог Дмитрий Куликов.

По мнению гостя передачи, итогом недавней поездки в Париж стало депрессивное состояние украинского лидера, и именно в этом состоянии Владимир Зеленский записал свое обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Это искусственно создаваемое состояние. Его депрессия выплескивается через край. В таком состоянии украинский президент пригласил Владимира Путина на переговоры в Донбасс. Он думал, что это гениальный ход, — объяснил Дмитрий Куликов. — Зеленский, видимо, надеялся, что это откроет для него окно возможностей. Но ответ оказался обратным — дверь закрылась».

Президент России четко объяснил Зеленскому, что по всем вопросам на счет Донбасса переговоры нужно вести с руководителями Луганской и Донецкой народных республик, а вопросы российско-украинских отношений, если есть желание, можно обсудить на переговорах в Москве. И в первую очередь на повестке такой встречи будет стоять русофобская политика Киева, считает Куликов.

«Весь этот переворот на Украине был направлен против русского многонационального народа, проживающего на ее территории. Дальше — репрессии в сторону канонической православной церкви на Украине. Третий вопрос — прекращение поставок воды в Крым, это ущерб, который был причинен Украиной», — напомнил политолог.

Однако, отметил Куликов, российско-украинские переговоры не состоятся, так как Зеленскому «его хозяева» не позволят приехать в Москву на переговоры и один на один общаться с руководством России.