Найденный без сознания юный москвич умер в больнице

СК начал расследование дела о гибели ребенка в Москве. Школьник лежал у дороги без сознания.

СК начал расследование дела о гибели ребенка в Москве. Школьник лежал у дороги без сознания.

Подросток в бессознательном состоянии был найден на обочине дороги у села Толстопальцево. Очевидцы оперативно сообщили в скорую помощь о случившемся. Медики приехали по вызову и доставили в больницу 13-летнего мальчика. Однако доктора не смогли его спасти. Ребенок, не приходя в сознание, скончался. На теле мальчика не было обнаружено следов насильственной смерти.

Полиция назначила проверку по факту трагического инцидента. Судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти школьника. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).