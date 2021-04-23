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16:56   23 Апреля 2021
Общество

Европейские спецслужбы могли "помочь" Милову покинуть Россию

Европейские спецслужбы могли "помочь" Милову покинуть Россию

Владимир Милов, соратник осужденного блогера Алексея Навального, бежал из России. Не исключено, что помочь ему с пересечением границы могли "связи" в иностранных спецслужбах.

Выезд из России сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Милов подтвердил в онлайн-трансляции, которую он провел вместе с Леонидом Волковым. Оба ведущих находились в Литве. Примечательно, что Милов покинул Россию в преддверии незаконных митингов, организованных сторонниками Навального 21 апреля.

"Я понимал, чтобы как-то продолжалась работа, особенно по важному направлению, которое я взял — это международные связи и работа по санкциям, — для этого надо оставаться на свободе", — цитирует Милова ФАН.

Для выезда из России Милов использовал наземные маршруты, отказавшись от авиаперелета. По его словам, решение о сухопутном пересечении границы принималось с расчетом, что так окажется проще покинуть страну. Произошедшее он сравнил со "спецоперацией", в которой оказались замешаны и некие лица с Запада.

"Ну и плюс, честно скажу, у меня большие международные связи, как только я сказал своим друзьям в Европе, что планирую переехать, они сказали: "Не волнуйся, мы тебе поможем". И такой вот гуманитарный коридор был обеспечен", — заявил Милов.

Личности европейских "друзей" Милов не раскрыл, однако связи ФБК с западными спецслужбами наводят на определенные выводы. На текущий момент большинство приближенных Навального скрываются на территории Евросоюза. В России остаются только пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш и юрист ФБК Любовь Соболь.

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