Европейские спецслужбы могли "помочь" Милову покинуть Россию

Владимир Милов, соратник осужденного блогера Алексея Навального, бежал из России. Не исключено, что помочь ему с пересечением границы могли "связи" в иностранных спецслужбах.

Владимир Милов, соратник осужденного блогера Алексея Навального, бежал из России. Не исключено, что помочь ему с пересечением границы могли "связи" в иностранных спецслужбах.

Выезд из России сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Милов подтвердил в онлайн-трансляции, которую он провел вместе с Леонидом Волковым. Оба ведущих находились в Литве. Примечательно, что Милов покинул Россию в преддверии незаконных митингов, организованных сторонниками Навального 21 апреля.

"Я понимал, чтобы как-то продолжалась работа, особенно по важному направлению, которое я взял — это международные связи и работа по санкциям, — для этого надо оставаться на свободе", — цитирует Милова ФАН.

Для выезда из России Милов использовал наземные маршруты, отказавшись от авиаперелета. По его словам, решение о сухопутном пересечении границы принималось с расчетом, что так окажется проще покинуть страну. Произошедшее он сравнил со "спецоперацией", в которой оказались замешаны и некие лица с Запада.

"Ну и плюс, честно скажу, у меня большие международные связи, как только я сказал своим друзьям в Европе, что планирую переехать, они сказали: "Не волнуйся, мы тебе поможем". И такой вот гуманитарный коридор был обеспечен", — заявил Милов.

Личности европейских "друзей" Милов не раскрыл, однако связи ФБК с западными спецслужбами наводят на определенные выводы. На текущий момент большинство приближенных Навального скрываются на территории Евросоюза. В России остаются только пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш и юрист ФБК Любовь Соболь.