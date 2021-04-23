Кедми выделил главный посыл о курсе РФ из послания Путина

По мнению эксперта, Владимир Путин обращался не только к российским политикам.

В своем послании Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин ясно дал понять, что в ближайшие несколько лет Россия сосредоточится на внутреннем развитии. Страна будет становиться сильнее с каждым днем, и в этой части глава государства подал четкий сигнал Западу, считает дипломат, израильский государственный деятель и бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«В России пришли к выводу, что будущее, прежде всего, зависит от того, насколько она будет благополучна и сильна внутри, сама по себе. Из этого есть еще один вывод. Россия готовится и готова к тому, что ей придется развиваться, полагаясь только на собственные силы. И Россия готова к этому», — цитирует эксперта издание «ПолитНавигатор».

Послание Владимира Путина заключается в том, объяснил Кедми, что страна справится с любым видом противодействия со стороны Запада. Политическую ситуацию в России заокеанским провокаторам изменить не под силу, добавил дипломат.

«Это не тонкий, но, можно считать, как намек всем тем, кто играется в санкции. Как они не добились успеха, изменив политику России до сегодняшнего дня, а только укрепив ее – и с точки зрения экономики, и с точки зрения власти, – дальше будет с этой точки зрения для вас [Запада] еще хуже», — подытожил Яков Кедми.

«Политика Сегодня» уже писала о том, для чего Соединенные Штаты ввели новые экономические санкции в отношении России.