В Токио заявили о шоке Цзиньпина после беседы Путина и Байдена

Китайского лидера Си Цзиньпина немало удивил разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишут японские СМИ.

Китайского лидера Си Цзиньпина немало удивил разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишут японские СМИ.

Речь идет о публикации издания Nikkei Asian, автор которого рассказал читателям о реакции Цзиньпина на беседу между Путиным и Байденом. По мнению журналиста, генсек ЦК КПК был по-настоящему шокирован тем, что американский президент пригласил российского лидера на личную встречу.

Автор приводит мнение китайских аналитиков о ситуации на международной арене. В КНР полагают, что США намерены сгладить острые углы в отношениях с РФ и сосредоточить усилия на борьбе с Китаем. Пекин уверен в хороших связях с Москвой, но, по мнению токийского издания, Россия и Поднебесная не являются союзниками.