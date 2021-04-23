NASA не видит препятствий для продления работы МКС до 2028 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово продолжать эксплуатацию Международной космической станции до 2028 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово продолжать эксплуатацию Международной космической станции до 2028 года.

В NASA отметили, что нынешнее техническое состояние МКС позволяет ее эксплуатировать до 2028 года. При этом эксперты управления не видят причин для отказа от использования станции после 2028 года.

"Проведенный нами анализ не выявил причин, которые помешали бы в случае необходимости продлить этот срок, продолжив эксплуатацию станции и после 2028 года", — говорится в заявлении.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия откажется от участия в работе МКС и сфокусируется на создании собственной орбитальной базы. По его словам, МКС исчерпала свой ресурс, поэтому российская сторона не видит смысла в продолжении ее эксплуатации.