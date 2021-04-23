Историки назвали принципиальное различие между «нацизмом» и «фашизмом»

Эксперты рассказали, можно ли называть «фашистами» соратников Адольфа Гитлера.

В годы Второй мировой войны и после ее окончания советский народ называл солдат и офицеров Третьего рейха не только «нацистами», но и «фашистами». Фашизм, как политическое движение, сформировался в Италии почти одновременно с национал-социализмом Адольфа Гитлера, однако эти два направления все же имели значительные различия.

Эксперты портала «Русская семерка» провели черту между этими двумя понятиями и рассказали, чем отличается «фашизм» от «нацизма», и можно ли называть сторонников нацистской идеологии «фашистами».

«Союз борьбы»

Само слово «фашизм» происходит от итальянского fascio – «союз». В 1919 году итальянский лидер Бенито Муссолини основал общественно-политическую организацию «Союз борьбы» (Fasci italiani di combattimento — итал.), которая через несколько лет выросла в полноценную «Национальную фашистскую партию» (Partito Nazionale Fascista, PNF).

Точное определение фашизму дать сложно, слишком много трактовок родилось одновременно с национальной партией на итальянской земле. Основные отличительные черты: строгое следование культу личности вождя, выраженный антикоммунизм и «национально ориентированная» политика.

Самые первые итальянские фашисты действительно имели много общего с нацистами Третьего рейха, однако различий между ними было не меньше. Начать стоит с того, что последователи идей Бенито Муссолини не ставили целью истребление евреев или других народностей, налаживали отношения с церковью и, в целом, были менее агрессивны, чем правящая партия Германии.

Четкая цель

Сам Адольф Гитлер не раз признавал, что многие тезисы в книге «Моя борьба» (Mein Kampf – нем.) были позаимствованы из политической программы «Национальной фашистской партии». Некоторые историки называли направление национал-социализма «идейной кашей», в которой каждый сторонник ультраправой идеологии мог найти для себя удобную «веху». На выбор предоставлялись и расизм, и антикоммунизм, и милитаризм.

По мнению специалистов «Русской семерки», сторонники Гитлера «аккумулировали» многие пункты своего устава из популярных философских трактатов той эпохи:

«Все это нацисты не выработали сами, а аккумулировали и довели до крайности, позаимствовав в национально ориентированной и просто популярной философии того времени (тот же социал-дарвинизм, к примеру). Вся эта "каша" замешана была на догматических антисемитских и расистских постулатах. По части основного идейного содержания движение национал-социалистов гораздо дальше от Муссолини, чем по части политических методов».

Ученые стараются не путать между собой фашистов и национал-социалистов, однако последних все же можно причислить к масштабному фашистскому крылу европейской политики, делают вывод авторы исторического портала. Впрочем, забывать об «уникальных особенностях» последователей Гитлера тоже нельзя.

В Советском Союзе национал-социалистов тоже приравнивали к фашистам, ровно как и всех политиков правого движения (к примеру, испанского каудильо Франсиско Франко или португальского премьера Антониу ди Салазара). Одно стоит помнить точно: и те, и другие представляли собой «общество ненависти», направленное на ту или иную группу людей.

«Нацисты, таким образом, отличаются от других фашистов в основном лишь выбором своих жертв и ситуационными, исходящими из немецких обстоятельств политическими тактиками и государственным устройством. Поэтому А. А. Галкин, самый известный советский историк национал-социализма, называл его "германским фашизмом"», — заключают эксперты «Русской семерки».

О том, почему Адольф Гитлер отличался кровожадностью по отношению к целым народам и при чем тут гипноз, можете прочитать в нашем материале.