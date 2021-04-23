Депутат Нилов рассказал, кто сможет сохранить зарплату во время майских выходных

Многие россияне в связи с анонсом президентом России Владимиром Путиным продолжительных майских праздников задались вопросом о зарплате за выходные дни.

Многие россияне в связи с анонсом президентом России Владимиром Путиным продолжительных майских праздников задались вопросом о зарплате за выходные дни.

После подписания главой государства соответствующего указа даты будут закреплены в Трудовом Кодексе, отметил депутат VII созыва Госдумы РФ, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает сайт 360tv.ru.

"У нас выходные дни закреплены Трудовым кодексом", — обратил внимание он.

Если Путин подпишет указ в связи с рекомендациями, озвученными Роспотребнадзором, необходимо изучить его положения. Нилов напомнил, что в 2020 году у россиян был целый месяц выходных, при этом работодателям была вменена обязанность сохранить оплату труда работникам.

Российский лидер в пятницу согласился сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом, граждане будут отдыхать с 1 по 11 мая.