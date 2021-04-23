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16:56   23 Апреля 2021
Политика

Депутат Госдумы Милонов надеется на скорое возрождение Российской империи

Депутат Госдумы Милонов надеется на скорое возрождение Российской империи

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов во время общественно-политических дебатов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» призвал президента Владимира Путина к возрождению «великой Российской империи».

Единоросс выразил надежду, что в следующем году послание президента Федеральному собранию в Кремле будут слушать не только граждане РФ, но и жители Белоруссии, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазии и Армении.

Эти страны, по мнению депутата, должны вновь объединиться с РФ в единое государство.

«Владимир Владимирович, не стесняйтесь. Вас народ поддерживает, не надо оглядываться. Нет никого, кто будет против возрождения великой Российской империи», – заявил Милонов.

Также представитель правящей партии выступил за смену главного государственного символа. По его мнению, на флаге РФ вновь должен появиться двуглавый орел.

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