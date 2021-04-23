Депутат Госдумы Милонов надеется на скорое возрождение Российской империи
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов во время общественно-политических дебатов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» призвал президента Владимира Путина к возрождению «великой Российской империи».
Единоросс выразил надежду, что в следующем году послание президента Федеральному собранию в Кремле будут слушать не только граждане РФ, но и жители Белоруссии, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазии и Армении.
Эти страны, по мнению депутата, должны вновь объединиться с РФ в единое государство.
«Владимир Владимирович, не стесняйтесь. Вас народ поддерживает, не надо оглядываться. Нет никого, кто будет против возрождения великой Российской империи», – заявил Милонов.
Также представитель правящей партии выступил за смену главного государственного символа. По его мнению, на флаге РФ вновь должен появиться двуглавый орел.