Депутат Госдумы Милонов надеется на скорое возрождение Российской империи

Виталий Милонов призвал объединиться Россию, Белоруссию, Донбасс, Абхазию и Армению.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов во время общественно-политических дебатов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» призвал президента Владимира Путина к возрождению «великой Российской империи».

Единоросс выразил надежду, что в следующем году послание президента Федеральному собранию в Кремле будут слушать не только граждане РФ, но и жители Белоруссии, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазии и Армении.

Эти страны, по мнению депутата, должны вновь объединиться с РФ в единое государство.

«Владимир Владимирович, не стесняйтесь. Вас народ поддерживает, не надо оглядываться. Нет никого, кто будет против возрождения великой Российской империи», – заявил Милонов.

Также представитель правящей партии выступил за смену главного государственного символа. По его мнению, на флаге РФ вновь должен появиться двуглавый орел.