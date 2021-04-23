Псковские пенсионеры смогут продавать самостоятельно выращенные продукты без ИП

Выращенные на своем участке овощи псковские пенсионеры смогут продавать без оформления статуса индивидуального предпринимателя.

Выращенные на своем участке овощи псковские пенсионеры смогут продавать без оформления статуса индивидуального предпринимателя.

Для продажи будут разрешены фрукты, овощи, ягоды и укроп. Об этом рассказал начальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Сергей Изергин по время тематической пресс-конференции.

"При этом бабушка должна иметь справку от органов местного самоуправления, в которой указано, что у нее есть участок для садоводства", — уточнил он.

Пенсионеры смогут продавать только то, что вырастили самостоятельно. Нельзя будет торговать купленными в магазине товарами, поскольку это считается перепродажей. Если налоговой удастся распознать такие случаи, недобросовестных продавцов ждет наказание.