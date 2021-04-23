16:13 23 Апреля 2021Общество
Российские школы скорректируют расписание после объявления 4-7 мая нерабочими
Школы внесут изменения в календарный график после официального объявления 4-7 мая нерабочими днями, сообщили в Минпросвещения России.
Школы внесут изменения в календарный график после официального объявления 4-7 мая нерабочими днями, сообщили в Минпросвещения России.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Роспотребнадзора сделать майские праздники неразрывными.
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