Российские школы скорректируют расписание после объявления 4-7 мая нерабочими

Школы внесут изменения в календарный график после официального объявления 4-7 мая нерабочими днями, сообщили в Минпросвещения России.

Школы внесут изменения в календарный график после официального объявления 4-7 мая нерабочими днями, сообщили в Минпросвещения России.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Роспотребнадзора сделать майские праздники неразрывными.

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