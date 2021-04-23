Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении Кахи Газзаева по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).

Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении Кахи Газзаева по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).

Газзаева признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, осужденный получил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ по региону. Дело было выделено в отдельное производство, так как Газзаев полностью признал вину.

Как утверждает следствие, в апреле 2009 года Илья Симония с целью передела сфер влияния в криминальном мире организовал убийство Иванькова, к преступлению он привлек Каху Газзаева и еще четырех человек.

Злоумышленники выследили Япончика и приобрели для убийства снайперскую винтовку. Вечером 28 июля сообщник осужденного выстрелил в выходящего из ресторана Иванькова, который скончался в больнице от полученных ранений 9 октября. После содеянного троим удалось скрыться от следствия. Они объявлены в международный розыск.