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16:05   23 Апреля 2021
Происшествия

Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии

Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении Кахи Газзаева по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).

Газзаева признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, осужденный получил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ по региону. Дело было выделено в отдельное производство, так как Газзаев полностью признал вину.

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