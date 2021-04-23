16:05 23 Апреля 2021Происшествия
Суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам колонии
Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении Кахи Газзаева по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении Кахи Газзаева по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
Газзаева признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, осужденный получил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ по региону. Дело было выделено в отдельное производство, так как Газзаев полностью признал вину.