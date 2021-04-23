Пассажирское сообщение на водородных поездах на Сахалине могут открыть к 2024 году

Стоимость одной модели такого вида транспорта больше 1 млрд. Пилотный проект водородного поезда могут запустить в 2023 году.

Стоимость одной модели такого вида транспорта больше 1 млрд. Пилотный проект водородного поезда могут запустить в 2023 году.

Росатом изучает вопрос создания предприятия для развития водородных проектов в транспортном секторе. Накануне "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом"), производитель промышленных газов Air Liquide и правительство Сахалинской области заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого изучат возможность организации производства низкоуглеродного водорода на Сахалине.

Сахалинская область, РЖД и Росатом заключили партнерский договор в 2019 году. Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии по организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах, их планируется испытать на Дальнем Востоке.