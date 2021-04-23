Долой тишину! В России отменили день тишины перед выборами

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов прокомментировал принятый Госдумой РФ закон об отмене дня тишины.

Государственная Дума накануне, 22 апреля, приняла давно ожидаемый закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании. С помощью политологов и «закаленных бойцов» предвыборных баталий редакция «Политики Сегодня» разберет плюсы, минусы и подводные камни нового механизма проведения выборов в стране.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов эту новость встретил с воодушевлением:

«Это, на самом деле, счастье. По двум причинам. Первая: мы наконец-то видим приведение законодательства в соответствие с практикой, со сложившимися наработками, технологиями избирательного процесса, в соответствие с жизнью, которая течет, не очень спрашивая нас, чего мы хотим».

По его словам, было совершенно непонятно, что делать с днем тишины, который, согласно законодательству, объявляется за сутки до дня голосования. При этом сам выборный процесс оказался растянут на целых три дня. И как это совмещать, объяснил специалист, было непонятно.

Он добавил, что враскорячку стояли и электоральные юристы, и избирательная система, и суды. Куртов заявил, он рад, что реформы дошли и до этого очень важного элемента.

«Второе, почему это разумное решение. Ведь что такое день тишины, когда в наше время так сильно распространились способы доставки информации до людей, которые не были учтены в старом законодательстве? Мы же с вами понимаем, что интернет не закроешь. Что в социальные сети, как ты ни пытайся их прикрыть, люди пишут, комментарии оставляют. И что же, всех наказывать?» — задался вопросом эксперт.

И это была неприятная и напряженная коллизия. К счастью, считает президент ассоциации политконсультантов, эту коллизию законодатели начали разрешать. Тем более, активисты очень много к этому прикладывали действий: вопрос неоднократно обсуждался на встречах с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, политологи неоднократно ставили вопрос об изменении этой нормы. В числе первых предложений было — вообще отказаться от дня тишины.

«Потому что большая часть стран, особенно стран развитых, демократических этот день тишины не определяет, как день молчания. Мы же не Таиланд, где не только про выборы нельзя говорить, но и алкоголь нельзя пить. У нас несколько иные политические традиции, иная культура, иная наполненность этого дня. Поэтому то, что произошло, мои коллеги по цеху приветствуют. Это то, за что мы боролись», — отметил Куртов.

По словам политолога, руководителя «Бакстер групп» Дмитрия Гусева, день тишины — это инструмент из 90-х, когда не было ни интернета, ни мессенджеров, когда были лишь телевидение и газеты. И тишину в этот день можно было легко обеспечить.

Сейчас же, в век интернета, эта норма становится устаревшей. Невозможно или почти невозможно контролировать информационное пространство на предмет отсутствия агитации в день выборов и в день перед ним. Поэтому эту норму отменили, как изжившую себя, подчеркнул эксперт.

«Принимали эту норму для того, чтобы избиратель мог прийти в себя после агитации и спокойно принять решение. Чтобы не манипулировали людьми — в этом была идея дня тишины. Но сейчас исполнять эту норму закона становится невозможно, она становится профанацией. Вот взял я в день выборов разместил у себя на аватарке лозунг или логотип партии – и кто мне что сделает?» — отметил Гусев.

Что касается трехдневного голосования, этот механизм появился, когда в нашей жизни появился коронавирус, напомнил он. Сделали это, во-первых, для удобства избирателей, а во-вторых, для безопасности. Вот уже второй год эта норма действует, хотя некоторые против такого нововведения. Например, представители «Справедливой России» неоднократно высказывались против этой нормы. Потому что, по мнению партии, это создает «пространство для манипуляций».

Как считает политический консультант Вадим Березиков, плюсов в отмене дня тишины все-таки намного больше. Это мнение человека, прошедшего через большое количество избирательных кампаний в качестве идеолога и медиаменеджера. У кандидатов, по его словам, появляется еще одна возможность для последнего, акцентированного высказывания.

«Этот день забирался как бы "на подумать". Но чаще всего он заканчивался скрытыми агитационными призывами. Во многом против таких скрытых действий как раз и направлена отмена дня тишины. Получалось как? Официальные СМИ и кандидаты агитировать в этот день не могли, а вот в интернете творилось все, что ни попадя. И шла реклама, и звучали призывы голосовать», — напомнил эксперт.

День тишины можно назвать «атавизмом доинтернетовской эпохи», считает он. Сейчас, в век интернета, в его существовании нет никакого рационального зерна. Интернет вечен, он есть всегда: и днем, и ночью.

Это закон и принят, чтобы позволить кандидатам активно и открыто работать в Сети в последний день голосования. Тем более это смотрелось атавизмом при многодневном голосовании — оно уже идет, а агитировать нельзя только в первый день. Почему? Вопрос.

«Но есть и минусы: незаконопослушные кандидаты могут использовать этот день даже не для агитации, а для подкупа. Такое было и раньше, но сейчас они могут прикрывать это "акциями" в свою поддержку. Если раньше некоторые голосовали за бутылку водки, получая ее из-под полы в день голосования, то теперь для раздачи этих бутылок могут найти благопристойный повод, некую дегустацию или "народный" праздник рядом с акцией кандидата. Но, думаю, такие шаги все равно будут пресекаться», — объяснил политконсультант.

Он добавил, что отмена дня тишины — это пример развития демократических норм в стране. Новый закон не является запретом на агитацию, по мнению Березикова, наоборот, появляется дополнительная возможность для выражения политической позиции кандидатов. Более того, он акцентировал внимание на том, что никто не возмущается из-за запрета на публикацию соцопросов за неделю до выборов.

Эксперт заметил, что день тишины все еще сохраняется во многих странах, от Армении до Великобритании, хоть и является политическим «атавизмом».