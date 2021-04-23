Алексей Навальный заявил, что прекращает голодать

Блогер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии, сделал заявление. Он решил прекратить голодовку.

Блогер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии, сделал заявление. Он решил прекратить голодовку.

Осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный заявил, что начинает "выход из голодовки". Он отметил, что это займет 24 дня. При этом блогер по-прежнему требует к себе врача, потому что у него "пропадает чувствительность участков рук и ног", об этом Навальный сообщил в своем Instagram.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала, что блогер получает всю необходимую медпомощь, сообщал ФАН. Объявившему голодовку заключенному стали делать капельницы из питательных смесей. Во ФСИН также заявляли, что врачи посетили Навального и оценили его состояние как "удовлетворительное".