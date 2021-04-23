Баранец: РФ сделала умный ход, начав отвод войск от своих южных рубежей

Москва своим миролюбивым демаршем сделала очень умный и дипломатичный ход, показав всему мру, что незачем бряцать оружием.

Москва своим миролюбивым демаршем сделала очень умный и дипломатичный ход, показав всему мру, что незачем бряцать оружием.

Такое мнение в передаче «Интервью» на телеканале «Царьград» высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о завершении внезапной проверки в Южном и Западном округах и о достижении поставленных целей немало удивило весь мир.

«Мы показали, что мы армию потренировали на том фланге, все, ребята, штык в землю», — прокомментировал Баранец сообщения об отводе российских военных из районов, граничащих с Украиной.

Россия, по словам обозревателя, могла бы при желании и растянуть проверку боеготовности своей армии, проходившую рядом с украинской границей. Но Москва неожиданно для многих пошла на этот «миролюбивый демарш» и не стала напрасно бряцать оружием.

Это очень умный и дипломатичный ход, подчеркнул Виктор Баранец, который станет для России военно-политическим козырем и поможет «заткнуть рот» всем, кто, срывая голос, кричит о том, что Москва якобы развивает эскалацию на Южном фланге.

При этом, он добавил, что совершенно правильным было и принятое ранее решение стянуть к южным границам войска.

Украина, напомнил Виктор Баранец, с конца февраля стягивала в Донбасс эшелоны с бронетехникой и военнослужащими, сколотив там в итоге почти 100-тысячную группировку. И Запад на это не отреагировал ни словом.

«Ну мы же не могли курить бамбук, пить кофе, курить сигареты и наблюдать, как Украина подтаскивает фактически к российским границам такой мощный кулак. Естественно, генеральный штаб оценил это как угрозу», — отметил обозреватель «КП».

Напомним, контрольные проверки боеготовности армии во всех военных округах России проводились с начала апреля 2021 года. В учениях, проходивших в Крыму, участие приняли более 10 000 человек и 1 200 единиц военной техники и вооружения, включая береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» и ударные беспилотники «Иноходец».