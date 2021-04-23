15:36 23 Апреля 2021Общество
Диетологи объяснили, почему проблемы с сердцем могут возникать при нормальном весе
Лишние сантиметры в талии могут быть смертельно опасными для сердца, даже если общая масса тела не выходит за пределы нормы.
Лишние сантиметры в талии могут быть смертельно опасными для сердца, даже если общая масса тела не выходит за пределы нормы.
Висцеральное ожирение представляет особую опасность для сердечно-сосудистой системы человека. Это заболевание предполагает скопление жира на животе и боках, при этом индекс массы тела может вписываться в пределы нормального диапазона, объяснили диетологи.
Абдоминальное ожирение также может стать смертельно опасным для человека, поскольку в таком случае жир накапливается вокруг печени. Лишние сантиметры в области живота подвергают огромной нагрузке сердечно-сосудистую систему, сообщает журнал Circulation.