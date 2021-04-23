Частый стресс является одной из причин появления геморроя

Геморрой может возникать из-за множества причин, которые на первый взгляд кажутся совершенно не связанными с данным заболеванием. Одна из них — регулярный стресс.

Геморрой может возникать из-за множества причин, которые на первый взгляд кажутся совершенно не связанными с данным заболеванием. Одна из них — регулярный стресс.

Геморрой возникает из-за тромбоза, воспаления и патологических изменений, которые образуют узлы вокруг прямой кишки. Заболевание проявляется постепенно, нередко неприятные ощущения возникают спустя долгое время с момента появления узлов. По словам специалистов, такая проблема может возникнуть у человека при частом эмоциональном напряжении.

К другим неочевидным факторам, по которым может развиться геморрой, относятся избыточный вес, частые большие физические нагрузки, курение и заболевания щитовидной железы.

Эта проблема также часто появляется из-за малоподвижного образа жизни или сидячей работы, наследственности, запоров, нарушения оттока крови в прямой кишке, воспалительных и опухолевых процессов в кишечнике и печени, трещин, а также инфекции.